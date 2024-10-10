Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Good Luck Guys

Mega-Beef und Umzug: Team Rosa sieht rot!

JoynStaffel 2Folge 15vom 10.10.2024
Mega-Beef und Umzug: Team Rosa sieht rot!

Mega-Beef und Umzug: Team Rosa sieht rot!Jetzt kostenlos streamen

Good Luck Guys

Folge 15: Mega-Beef und Umzug: Team Rosa sieht rot!

49 Min.Folge vom 10.10.2024Ab 12

Nicht immer sind alle guten Dinge drei! Im Team Rosa hängt der Hütten-Segen mächtig schief. Flocke ist angefressen - weil er leider eben nichts gegessen hat. Vor lauter Zorn beleidigt er - mal wieder- die Zwillinge Vanessa und Jenny - und die sind dann gleich doppelt beleidigt. Umut steht den beiden bei und es fließen Tränen. Die Schwestern ziehen ihre Konsequenzen und ziehen aus. Kann sich das entzweite Adventure-Trio-Infernale für die Qualification Games zusammenraffen oder war es das nun?

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Good Luck Guys
Joyn
Good Luck Guys

Good Luck Guys

Alle 3 Staffeln und Folgen