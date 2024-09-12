Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynStaffel 2Folge 9vom 12.09.2024
44 Min.Folge vom 12.09.2024Ab 12

Eigentlich startet der Tag am Lost Beach mit einer guten Nachricht: Der Shop öffnet endlich seine Pforten. Doch es gibt ein dickes ABER: Die Einkaufszeit ist stark begrenzt. Da ist Streit vorprogrammiert und es kommt, wie es kommen muss. Statt Essen werden erst einmal Beleidigungen serviert und die machen leider nicht satt. Im Gegenteil: Umut und Jana-Maria haben die Schnauze voll. Nach dem Drama fällt es manchen Adventure-Duos leicht zu entscheiden, wen sie bei der Muschelzeremonie nominieren.

