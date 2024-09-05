Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynStaffel 2Folge 7vom 05.09.2024
41 Min.Folge vom 05.09.2024Ab 12

Der Lost Beach leert sich abrupt, als die Frauen vom Ranger entführt und in ein neues Camp gebracht werden. Dort sind sie auf sich alleine gestellt. Doch unter den Frauen gibt es alles andere als Teamgeist. Es fliegen die Fetzen und es wird laut im Dschungel. Alle müssen sich ein Zelt teilen und über die Schlafsituation gibt es keine Einigkeit. Jill verlässt wutentbrannt das Zelt, aber der Ranger verbietet ihr, draußen zu schlafen - zu gefährlich! Wachsen die Mädels beim Camping-Trip zusammen?

