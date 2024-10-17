Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Good Luck Guys

(Fast) alle gegen eine: Jill-t doch mal!

JoynStaffel 2Folge 17vom 17.10.2024
(Fast) alle gegen eine: Jill-t doch mal!

(Fast) alle gegen eine: Jill-t doch mal!Jetzt kostenlos streamen

Good Luck Guys

Folge 17: (Fast) alle gegen eine: Jill-t doch mal!

44 Min.Folge vom 17.10.2024Ab 12

Seit die Adventurer am Lost Beach eingezogen sind, kehrt dort keine Ruhe mehr ein. Die Situation mit Jill spitzt sich immer mehr zu, es werden Lager gebildet und es ist kein Streit-Ende in Sicht. Gut, dass die anderen friedlich sind. Ach, das ist gar nicht so? Auch die BFF's Valentina und Liliana haben eine Freundschaftskrise. Und bislang hat sich Flocke auch noch nicht so richtig bei den Zwillingen Vanessa und Jenny entschuldigt. Aber jetzt steht erst einmal das Exit Duell an!

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Good Luck Guys
Joyn
Good Luck Guys

Good Luck Guys

Alle 3 Staffeln und Folgen