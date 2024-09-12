Zum Inhalt springenBarrierefrei
Good Luck Guys

JoynStaffel 2Folge 10vom 12.09.2024
41 Min.Folge vom 12.09.2024Ab 12

Die Nerven liegen blank und alte Streitigkeiten kommen wieder hoch. Der Konflikt zwischen Valentina, Umut und Jana-Maria kann einfach nicht endgültig beigelegt werden - und ist natürlich auch in der Muschelzeremonie Thema. Hier nehmen Aaron und Lilian wirklich kein Blatt vor den Mund und konfrontieren die Adventurer mit ihren Macken. In einer knappen Entscheidung finden sich die Wackel-Duos fürs Exit Duell. Aber dann der Schock: Beendet eine Krankheit einem Adventure-Duo den Traum vom Sieg?

