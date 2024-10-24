Intrigen und Schweiß fürs Finalticket: Jetzt geht's um die WurstJetzt kostenlos streamen
Good Luck Guys
Folge 19: Intrigen und Schweiß fürs Finalticket: Jetzt geht's um die Wurst
41 Min.Folge vom 24.10.2024Ab 12
Sie können den süßen Duft des Sieges schon fast riechen. Vier Adventure-Duos sind noch im Rennen und kämpfen um den Einzug ins Finale. Beim letzten Pearl Game können sie sich kostbare Vorteile fürs Finale erspielen - und sich sogar mit den gewonnenen Perlen ins Finale wählen lassen. Denn: Nur drei Teams können im großen Finale stehen. Bei einer letzten Muschelzeremonie sollen die glücklichen Adventure-Duos gekürt werden. Es bricht Hektik aus: Alle versuchen, die anderen auf ihre Seite zu ziehen.
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Joyn, Bildrechte: Joyn