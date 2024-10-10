Zum Inhalt springenBarrierefrei
Good Luck Guys

Friede, Freude? Pustekuchen!

Staffel 2Folge 16vom 10.10.2024
Friede, Freude? Pustekuchen!

Friede, Freude? Pustekuchen!

Good Luck Guys

Folge 16: Friede, Freude? Pustekuchen!

41 Min.Folge vom 10.10.2024Ab 12

Die Sonne Thailands scheint unerbittlich und den Köpfen der Adventurer scheint es zu brodeln. Umut hat es satt, dass er immer wieder als "Fremdgeher" bezeichnet wird. Jill nimmt darauf keine Rücksicht, denn er sei ja einer. Die wiederum hat den ewig währenden Konflikt mit Liliana im Nacken, der bei der Muschelzeremonie so richtig eskaliert. Es folgen dramatische Szenen am Meer - und ein Ozean voller Tränen. Können die Adventurer das Kriegsbeil begraben und endlich die Friedenspfeife auspacken?

Good Luck Guys
Good Luck Guys

Good Luck Guys

