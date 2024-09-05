Testosteron-Überschuss: Voller Einsatz für die GirlsJetzt kostenlos streamen
Good Luck Guys
Folge 8: Testosteron-Überschuss: Voller Einsatz für die Girls
45 Min.Folge vom 05.09.2024Ab 12
Am Lost Beach mangelt es an einer Sache nicht: Testosteron. Die Männer sind unter sich - und haben nur ein Ziel. Sie wollen ihre Frauen zurück! In zwei Spielen können sich die Männer ihre Adventure-Partner:innen zurück erkämpfen. Dabei zeigen sie vollen Einsatz. Einer sogar bis aufs Blut und von ihm hätte wirklich keiner gedacht, dass er für seine Team-Partnerin alles gibt. Welche zwei Frauen kommen wieder an den Lost Beach und wer muss weiterhin im Camp der Frauen ausharren?
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Joyn, Bildrechte: Joyn