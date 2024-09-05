Nicht nur das Feuer knistert: Erste KüsseJetzt kostenlos streamen
Good Luck Guys
Folge 5: Nicht nur das Feuer knistert: Erste Küsse
41 Min.Folge vom 05.09.2024Ab 12
Die Leidenschaft am Lost Beach ist entfacht: Während ein Adventure-Duo statt Essen und Trinken auf Luft und Liebe setzt, streiten sich die anderen um die Reiskörner. Apropos Eskalation: Im Team Rot hängt der Haussegen mächtig schief und obwohl sie safe sind, ist der Frieden alles andere als gesichert. Auch das anstehende Exit Duell sorgt bei den gefährdeten Adventure-Duos für ordentlich Feuer unterm Hintern. Wem geht der Arsch auf Grundeis und wer darf weiter am Lost Beach um den Sieg kämpfen?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Good Luck Guys
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Joyn, Bildrechte: Joyn