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Harrys liabste Hütt'n

Harrys liabste Hütt'n: Hochfügen im vorderen Zillertal

ORF IIIStaffel 1Folge 243vom 03.12.2025
Harrys liabste Hütt'n: Hochfügen im vorderen Zillertal

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Harrys liabste Hütt'n

Folge 243: Harrys liabste Hütt'n: Hochfügen im vorderen Zillertal

24 Min.Folge vom 03.12.2025

Harry Prünster führt durch einzigartige Wintergebiete in Österreich. Ob mit Wander- oder Skistöcken, untermalt mit Bildern von der Landschaft und anderen Besonderheiten der Gegend macht Harry den Zusehern Lust auf Bewegung in der Natur und macht Lust aufs Einkehren, indem er interessante Hütten vorstellt. Traumhafte Landschaften, kulinarische Genüsse, kulturelle Schmankerln, Wellness- und Freizeitangebote, gastfreundliche Menschen und extravagante Besonderheiten der Region werden im Mittelpunkt der Sendung stehen.

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