ProSieben MAXXStaffel 5Folge 1vom 13.01.2026
41 Min.
Ab 12

Bei Drohnenangriffen kommen sieben Menschen zu Tode und zwei werden schwer verletzt. Ein Bekenneranruf versetzt die Insel in einen Ausnahmezustand: Eine verfremdete Stimme droht damit, die USA für die Drohnenangriffe im Nahen Osten büßen zu lassen. Alles sieht zunächst nach einer Terrororganisation aus, doch Kono erhält Informationen der CIA: Ein Spoin sitzt auf der Insel fest. Hat er etwas damit zu tun?

