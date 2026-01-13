Hawaii Five-0
Folge 1: Das fliegende Auge
41 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12
Bei Drohnenangriffen kommen sieben Menschen zu Tode und zwei werden schwer verletzt. Ein Bekenneranruf versetzt die Insel in einen Ausnahmezustand: Eine verfremdete Stimme droht damit, die USA für die Drohnenangriffe im Nahen Osten büßen zu lassen. Alles sieht zunächst nach einer Terrororganisation aus, doch Kono erhält Informationen der CIA: Ein Spoin sitzt auf der Insel fest. Hat er etwas damit zu tun?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren