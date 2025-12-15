Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hawaii Five-0

Wailea

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 12
Wailea

WaileaJetzt kostenlos streamen

Hawaii Five-0

Folge 12: Wailea

42 Min.Ab 16

Eine Chirurgin wird ermordet. Nach einem ersten Verdacht kommen jedoch mehr und mehr Informationen an die Oberfläche, die auf Alex Mackey hindeuten. Denn dieser soll in seinem Job als Wärter in einer Jugendstrafanstalt mehrere Jungen getötet und vergraben haben. Kann die Chirurgin davon gewusst haben und deshalb Opfer eines brutalen Mörders geworden sein?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Hawaii Five-0
ProSieben MAXX
Hawaii Five-0

Hawaii Five-0

Alle 10 Staffeln und Folgen