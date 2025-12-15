Hawaii Five-0
Folge 18: Gleiches Recht für alle
41 Min.Ab 16
Für das Five-0-Team kommt es knüppeldick: Chin wird wegen Bestechlichkeit verhaftet, und bei Danny klicken die Handschellen ebenfalls. Ihm wird der Mord an Marco Reyes vorgeworfen. Der Flieger nach Kolumbien steht schon für seine Abschiebung bereit. Doch irgendetwas ist faul an der Sache, denn der CIA-Agent Alexander mischt sich ungewöhnlich stark in den Fall ein. Bald haben die übrigen Teammitglieder eine Idee, worum es bei der Sache gehen könnte.
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
16GEWALT
Copyrights:© CBS Television
