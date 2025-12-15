Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hawaii Five-0

Verkehrte Welt

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 7
Verkehrte Welt

Verkehrte WeltJetzt kostenlos streamen

Hawaii Five-0

Folge 7: Verkehrte Welt

38 Min.Ab 12

Steve wird von Wo Fat entführt. Er wird unter Drogen gesetzt und gefoltert, um den Aufenthaltsort dessen Vaters preiszugeben. Sein Team versucht indes alles, um Steve zu finden. Doch kurz vor seiner Rettung erfährt Steve die wahre Geschichte über Wo Fat und es kommt zu einem erbitterten Kampf zwischen den beiden.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Hawaii Five-0
ProSieben MAXX
Hawaii Five-0

Hawaii Five-0

Alle 10 Staffeln und Folgen