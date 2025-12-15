Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hawaii Five-0

Endloser Sommer

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 3
Endloser Sommer

Endloser SommerJetzt kostenlos streamen

Hawaii Five-0

Folge 3: Endloser Sommer

42 Min.Ab 12

Ein Sightseeing-Bus wird von drei Surferinnen überfallen. Dabei kommt der Chef einer IT-Sicherheitsfirma ums Leben. Seine vermeintliche Ehefrau stellt sich allerdings als die gesuchte Verbrecherin Vanessa Hansen heraus. Sie ist hinter dem Smartphone des Toten her, um Überweisungsverschlüsselungen einer Bank zu klauen. Und dafür ist sie sogar bereit, über Leichen zu gehen ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Hawaii Five-0
ProSieben MAXX
Hawaii Five-0

Hawaii Five-0

Alle 10 Staffeln und Folgen