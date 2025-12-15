Hawaii Five-0
Folge 15: Der Mann, der zu viel wusste
42 Min.Ab 16
Weil er offenbar zu genau recherchierte, wurde der Reporter Julius Brennan ermordet. Was er auf Oahu suchte, bleibt zunächst unklar. Erst, als das Team bei seinen Ermittlungen auf die Leiche des ehemaligen kongolesischen Kindersoldaten Patrice Thomas stößt, kommt langsam Licht ins Dunkel: Offenbar hat Thomas seinen ehemaligen Peiniger Roko "Chief" Makoni auf der hawaiianischen Insel ausfindig gemacht ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
16GEWALT
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren