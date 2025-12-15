Hawaii Five-0
Folge 17: Auf der Lauer
Im Stil von Bonnie und Clyde raubt ein Pärchen einen Juwelierladen aus und hinterlässt dabei eine ausgeprägte Blutspur. Allerdings will der weibliche Teil des Duos die Beute für sich allein und tötet kurzerhand seinen Partner. Die Frau ahnt jedoch nicht, dass ihr neben Five-0 noch ein viel gefährlicherer Gegner auf den Fersen ist: Ihr krimineller Ex-Freund, der auf Rache sinnt.
