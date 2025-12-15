Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hawaii Five-0

Die Hula-Tänzerin

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 10
Die Hula-Tänzerin

Folge 10: Die Hula-Tänzerin

41 Min.Ab 12

Brooke Waiakea, eine Hula-Tänzerin, wird ermordet. Es stellt sich heraus, dass sie von ihrer Chefin gezwungen wurde, als Escort-Dame zu arbeiten. Der Verdacht fällt daher auf einen ihrer Kunden, David Waring. Alledings erweist sich auch dessen Vater als nicht ganz unschuldig. Denn auch er war Kunde beim Escort-Service.

