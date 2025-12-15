Hawaii Five-0
Folge 10: Die Hula-Tänzerin
41 Min.Ab 12
Brooke Waiakea, eine Hula-Tänzerin, wird ermordet. Es stellt sich heraus, dass sie von ihrer Chefin gezwungen wurde, als Escort-Dame zu arbeiten. Der Verdacht fällt daher auf einen ihrer Kunden, David Waring. Alledings erweist sich auch dessen Vater als nicht ganz unschuldig. Denn auch er war Kunde beim Escort-Service.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© CBS Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren