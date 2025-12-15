Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hawaii Five-0

Leichen pflastern seinen Weg

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 6
Folge 6: Leichen pflastern seinen Weg

41 Min.Ab 12

Ein brutaler Killer mordet an Halloween. Zwei Tote gab es bereits und das dritte Opfer ist fast tot, als das Team eintrifft. Das Opfer kann den Täter als Sam Cole identifizieren. Er war früher die Zielscheibe von Mobbern. Doch im Haus des Verdächtigen erleben sie eine Überraschung ...

ProSieben MAXX
