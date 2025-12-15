Hawaii Five-0
Folge 9: Ein Cowboy auf dem Mars
41 Min.Ab 12
Auf dem Simulationsgelände für Weltraumforschung wird die Leiche eines Mannes gefunden. Der Bullenreiter ist vergiftet worden. Plötzlich wird während der Ermittlungen ein weiterer Mann fast durch Gift getötet. Hat der Rodeobetreiber vielleicht etwas damit zu tun?
