Hawaii Five-0
Staffel 7Folge 10
42 Min.Ab 12

Während einer Therapiesitzung unter Hypnose erinnert sich der Teenager Reese an ein schreckliches Ereignis, das er nicht zuordnen kann: Jemand vergräbt eine Leiche im Wald. Anhand von Reeses Beschreibungen wird die Leiche gefunden - es handelt sich um die seit zehn Jahren vermisste Maggie Reed. Jemand hat ihre eine schwere Kopfverletzung und massive Knochenbrüche zugefügt. Five-0 macht sich daran, Maggies Mörder zu finden, und stößt auf einige Hindernisse und Rätsel.

