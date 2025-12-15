Zum Inhalt springenBarrierefrei
Entführt

Folge 11: Entführt

38 Min.Ab 12

Auf seiner Geburtstagsfeier erhält Chin einen Anruf: Sara wurde entführt! Er reist mit dem Team nach Mexiko, um seine Nichte zu befreien. Doch bald stellt sich heraus, dass es den Kidnappern gar nicht um das Lösegeld geht. Sie wollten Five-0 nach Mexiko locken, um eine alte Rechnung zu begleichen - denn hinter allem steckt das Diego-Kartell. Bei einem Einsatz hat Five-0 den Bruder des Kartell-Bosses Carlo getötet, und nun sinnt er auf Rache.

