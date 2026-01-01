Hawaii Five-0
Folge 14: Schuldig oder nicht?
Der verurteilte Einbrecher Kanuha Nue flüchtet vor der Polizei und findet Unterschlupf bei der Nation of Hawaii, einer Gruppe, die für ein eigenständiges Hawaii kämpft. Sie weigern sich, den Flüchtigen, der wegen Mordes gesucht wird, den US-Behörden zu übergeben. Five-0 gelingt es, einen Deal mit Bumpy, dem Boss der Gemeinschaft, auszuhandeln: Wenn sie Kanuhas Schuld beweisen, dürfen sie ihn mitnehmen. Das Team beginnt zu ermitteln ...
