Hawaii Five-0
Folge 4: Das Spiel ist aus
42 Min.Ab 16
Steve und Alicia ermitteln immer noch in dem Fall des Schachfiguren-Serienkillers. Dabei verhören sie auch die Polizeipsychologin Dr. Madison Gray, die sich bei Alicia verdächtig macht: Dr. Gray hat ein Buch über mittelalterliches Schach im Regal stehen. Steve glaubt nicht an eine Verbindung Dr. Grays zu den Morden, doch als Alicia bei einer dubiosen Aktion einen weiteren eindeutigen Beweis findet, scheint die Sache klar zu sein.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
