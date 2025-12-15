Zum Inhalt springenBarrierefrei
Geschüttelt, nicht gerührt

ProSieben MAXXStaffel 7Folge 2
Folge 2: Geschüttelt, nicht gerührt

41 Min.Ab 16

Als das Model Casta Mitchell erwürgt in seinem Apartment aufgefunden wird, ist ein Verdächtiger schnell gefunden: der unehrenhaft entlassene britische MI6-Agent Harry Langfort. Er besuchte am Vorabend dieselbe Party wie Casta und hat den Gastgeber Lucky Morad um wertvolle Diamanten erleichtert. Als Five-0 Langfort schnappt, stellt sich die Geschichte allerdings komplett anders dar - und Steve und Danny geraten in ein gefährliches Abenteuer in Übersee.

