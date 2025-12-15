Hawaii Five-0
Folge 2: Geschüttelt, nicht gerührt
41 Min.Ab 16
Als das Model Casta Mitchell erwürgt in seinem Apartment aufgefunden wird, ist ein Verdächtiger schnell gefunden: der unehrenhaft entlassene britische MI6-Agent Harry Langfort. Er besuchte am Vorabend dieselbe Party wie Casta und hat den Gastgeber Lucky Morad um wertvolle Diamanten erleichtert. Als Five-0 Langfort schnappt, stellt sich die Geschichte allerdings komplett anders dar - und Steve und Danny geraten in ein gefährliches Abenteuer in Übersee.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
16GEWALT
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren