Hawaii Five-0
Folge 18: Hochexplosiv
42 Min.Ab 16
Als Steve nach Hause kommt, findet er den angeschossenen Sang Min auf seinem Küchenboden. Sang Min verrät ihm, dass er einem Freund bei einem Menschenschmuggel helfen wollte. Doch statt der angekündigten Flüchtlinge stieg der gesuchte Terrorist Desmond Abati aus dem Container im Hafen. Five-0 findet heraus, dass Abati im Dschungel ein Terrorcamp betreibt und dort offenbar mit dem Uran, das kürzlich gestohlen wurde, eine schmutzige Bombe baut ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
16GEWALT
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren