Hawaii Five-0
Folge 7: Die Rettungsmission
42 Min.Ab 12
Steves Ex-Freundin überrascht ihn ausgerechnet während eines Dates, um ihm mitzuteilen, dass seine Mutter Doris versucht hat, Yao Fat aus einem CIA-Hochsicherheitsgefängnis in Marokko zu befreien und dabei festgenommen wurde. Steve zögert nicht lange und fliegt nach Marokko. Der Rest des Five-0 Teams lässt nicht lange auf sich warten und so versuchen sie gemeinsam, Doris aus dem Gefängnis zu befreien ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren