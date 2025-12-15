Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 7Folge 6
41 Min.Ab 16

Das bekannte Medium Marjorie Webb wird an Halloween tot in seinem Haus aufgefunden. Angeblich hätte sie ein Poltergeist, der sie bereits eine Weile in ihrem Haus heimsuchte, zu Tode erschreckt haben. Five-0 glaubt nicht an Spuk und Geister, doch die Geschichte des Hauses und Marjories Todesumstände wecken erste Zweifel. Kono und Adam sind unterdessen auf dem Weg in einen Kurzurlaub, als sie gekidnappt werden ?

