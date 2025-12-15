Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hawaii Five-0

Mahalo, Max

ProSieben MAXXStaffel 7Folge 13
Mahalo, Max

Mahalo, MaxJetzt kostenlos streamen

Hawaii Five-0

Folge 13: Mahalo, Max

42 Min.Ab 12

Mitten in Honolulu fliegt ein Hochhaus in die Luft, in dem eine Anwaltskanzlei untergebracht war. Die Täter hatten es offenbar auf etwas abgesehen, das in einem Tresor im Keller lagerte. Wie sich herausstellt, geht es um einen alten Mordfall, in dem der Täter nicht verurteilt wurde. Während Five-0 in der Sache ermittelt, bereitet Max seinen Weggang vor. Jerry will ihm eigentlich beim Packen helfen, vertieft sich aber schließlich in die Lektüre von Max' Tagebüchern ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Hawaii Five-0
ProSieben MAXX
Hawaii Five-0

Hawaii Five-0

Alle 10 Staffeln und Folgen