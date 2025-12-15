Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 7Folge 20
Folge 20: Alte Schule

42 Min.Ab 16

Steves alter Freund Harry Brown taucht unerwartet im Hauptquartier auf. Er benötigt die Hilfe von Five-0: Im Auftrag von Thomas Stratham sollte er dessen Frau Celine überwachen - Stratham dachte, sie habe eine Affäre. Während der Observation wird Celine vor Harrys Augen entführt, kurze Zeit später erhält Stratham eine Lösegeldforderung. Als er sie nicht erfüllt, kidnappen die Gangster auch Celines Freundin Natasha, die Strathams Geliebte ist ...

