ProSieben MAXX Staffel 7 Folge 24
42 Min.Ab 16

Naser Salaam, ein Häftling, der in Guantanamo einsitzt, übermittelt Steve eine Warnung: Jemand plant einen Terroranschlag auf Hawaii. Das Team glaubt zunächst nicht an die Echtheit der Informationen, doch Steve kann sie davon überzeugen, zu recherchieren. Tatsächlich führt die Spur zu einem Reisebüro, in dem Geldtransfers aus und nach Nahost gewaschen werden. Auf einer Liste mit Geldempfängern findet Chin den Namen eines arabischen College-Professors aus Oahu ...

