Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 13: Das Fundstück
44 Min.Folge vom 29.09.2025Ab 16
Eine mysteriöse Explosion stört die friedliche Atmosphäre eines verschlafenen Vorortes. Die Beamten entdecken in den Trümmern menschliche Überreste. Ermittler Joe Kenda hat nun die schwierige Aufgabe, die Leichenteile einer Person zuzuordnen und herauszufinden, wer hinter der Tat und der Explosion steckt.
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16GEWALT, ANGST
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen