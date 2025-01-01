Gina - Mein verschwundener EhemannJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 28: Gina - Mein verschwundener Ehemann
45 Min.Ab 12
Nach dem 18. Geburtstag seiner Tochter ist der Mann von Gina (44) plötzlich wie vom Erdboden verschluckt. Die Fahndung nach dem anscheinend entführten Thomas bringt mehr und mehr Unstimmigkeiten zu Tage, die darauf hindeuten, dass Gina etwas mit dem Verschwinden zu tun haben muss ...
