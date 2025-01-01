In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 45: Monique - Lehrerin in Not
44 Min.Ab 12
Monique (28) ist Lehrerin und neu an einer Eliteschule. Doch plötzlich verschwindet Elisa, eine von Moniques Schülerinnen. An der Schule ist viel Macht und Geld im Spiel und Monique steht vor der Frage: Wie weit mischt sie sich ein? Denn sie hat einen Verdacht, wo das Mädchen sein könnte.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH