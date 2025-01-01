Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Magda - Tod eines Krimihelden

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 46
Magda - Tod eines Krimihelden

Magda - Tod eines KrimiheldenJetzt kostenlos streamen

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Folge 46: Magda - Tod eines Krimihelden

42 Min.Ab 12

Krimiautorin Magda (40) hat sich ein besonderes Ende für ihre Heldenfigur ausgedacht: Detektiv Jaques Marlet soll sterben. Um ihr letztes Buch zu schreiben, zieht sich Magda in ihr Ferienhaus zurück. Als sie eine Wanderin zum Wein einlädt, ahnt sie nicht, dass diese Frau Marlets größter Fan ist und seinen Tod unter keinen Umständen duldet ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
SAT.1 GOLD
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Alle 8 Staffeln und Folgen