In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 61: Felicitas - Stimmen aus dem Babyphone
45 Min.Ab 12
Als Fotografin Felicitas (32) auf die Tochter ihres Nachbarn Jens aufpasst, hört sie über das Babyphone, wie jemand in dessen Wohnung einbricht. Als Jens am nächsten Tag Kontakt zu ihr aufnimmt, ist er in Lebensgefahr. Denn der Mitarbeiter einer Spielwarenfirma ist verbrecherischen Machenschaften auf die Spur gekommen. Und die kann er nur mit Felicitas' Hilfe aufdecken ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH