In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 66: Manuela - Gegen den Strom
44 Min.Ab 12
Manuela (30) ist total in ihren Chef Thomas verknallt. Als Thomas wegen Veruntreuung verhaftet wird, glaubt niemand an seine Unschuld - bis auf Manuela. Die ist sich sicher, dass er Opfer einer Intrige wurde und versucht das zu beweisen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH