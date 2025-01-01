K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 108: Ein böses Ende
22 Min.Ab 12
Eine junge Frau wird, nur mit Dessous bekleidet, tot vor einer Lagerhalle gefunden. Im Magen der Toten findet die Rechtsmedizin einen USB-Stick mit einem eindeutigen Video. Schnell ist klar: Die Frau war ein Callgirl. Kommissar Michael Naseband trifft sich undercover mit einer Kollegin der Toten und gerät dabei tiefer in den Untergrund, als er wollte.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1