K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 2: Der perfekte Mord
22 Min.Folge vom 19.05.2025Ab 12
Die 36-jährige Rechtsanwältin Katrin M. erscheint panisch bei den Kommissaren. Sie hat unter Alkoholeinfluss einem Mandanten Geld geboten, um ihren Mann umzubringen. Wieder nüchtern unternimmt sie alles, um den geplanten Mord rückgängig zu machen. Doch der potenzielle Auftragskiller hat sich schon auf den Weg gemacht ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1