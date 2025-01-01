K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 16: Falsches Spiel
23 Min.Ab 12
Bei einem privaten Restaurantbesuch werden die Kommissare Rietz und Grass Zeugen eines handfesten Streits. Der Besitzer des Restaurants soll ein Mädchen brutal vergewaltigt haben. Der Vater droht dem Peiniger, seine Tochter zu rächen. Die Kommissare nehmen die Ermittlungen auf ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1