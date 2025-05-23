K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 17: Fluch des Glücks
22 Min.Folge vom 23.05.2025Ab 12
Die Kommissare Grass und Ritter greifen im Park einen fünfjährigen Jungen auf. Der kleine Anton wurde von seiner Babysitterin offensichtlich zurückgelassen. Kurze Zeit später wird die 17-jährige Babysitterin nur wenige Meter weiter tot aufgefunden. Alles deutet auf ein Sexualverbrechen hin. Hat der Junge etwas beobachtet?
