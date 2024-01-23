Zum Inhalt springenBarrierefrei
Entmietung brutal

SAT.1Staffel 10Folge 4vom 23.01.2024
Folge 4: Entmietung brutal

22 Min.Folge vom 23.01.2024Ab 12

Der 47-jährige Sozialarbeiter Karl B. wird tot vor seiner Wohnung gefunden. Die Kommissare vom K11 erfahren schnell von einem tobenden Streit im Haus. Der Vermieter führt seit Monaten Krieg gegen die Bewohner. Er will das Haus verkaufen - die Mieter wollen jedoch nicht ausziehen. Der Tote war der größte Gegner der Hausräumung. Musste er das mit seinem Leben bezahlen?

