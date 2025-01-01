Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tod eines Machos

Tod eines Machos

Folge 8: Tod eines Machos

22 Min.Ab 12

Bei einer Verkehrskontrolle machen die Kommissare eine schreckliche Entdeckung. Im Laderaum eines Lkw liegt, eingewickelt in einen Teppich, eine Leiche. Die Fahrer sind schockiert. Bei dem Toten handelt es sich um ihren Chef. Ein Chef, der bei seinen Mitarbeitern mehr als verhasst war. Hat einer von ihnen den Mann auf dem Gewissen?

