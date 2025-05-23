Lügen haben schöne BeineJetzt kostenlos streamen
Folge 15: Lügen haben schöne Beine
23 Min.Folge vom 23.05.2025Ab 12
Im letzten Moment kann ein Mann einem heranrasenden Wagen ausweichen. Eine Zeugin ist sich sicher: Jemand wollte ihn umbringen. Nur wenige Stunden später ist er tatsächlich tot. Überrollt von einem Auto. Drei Frauen geraten ins Visier der Kommissare. Alle drei haben den Mann gehasst, alle drei gestehen den Mord. Welche der Frauen lügt und warum?
