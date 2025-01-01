Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Nachts im Park

SAT.1Staffel 10Folge 19
Nachts im Park

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 19: Nachts im Park

23 Min.Ab 12

Für Laura wird ein Albtraum Wirklichkeit: Sie wird nachts auf dem Weg nach Hause brutal überfallen, ausgeraubt und vergewaltigt. Wie durch ein Wunder überlebt sie den Angriff. Die Kommissare ermitteln in alle Richtungen: Hat sich etwa ein verschmähter Liebhaber an ihr gerächt? Was hat es mit den beiden Männern auf sich, die am Tatort gesehen wurden? Und warum lügt das Mädchen, dessen Handy dort zur Tatzeit geortet wurde?

