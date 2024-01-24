Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Ein riskanter Deal

SAT.1Staffel 10Folge 5vom 24.01.2024
Ein riskanter Deal

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 5: Ein riskanter Deal

22 Min.Folge vom 24.01.2024Ab 12

Ein großer Drogendeal steht kurz bevor - und Kommissar Naseband ist undercover hautnah dabei. Doch kurz bevor die Kommissare die Bande fassen können, droht plötzlich Nasebands Tarnung aufzufliegen. Völlig abgeschottet von seinen Kollegen schwebt er in Lebensgefahr. Werden ihn die Dealer als Spitzel entlarven?

