K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 3: Mörderischer Ausverkauf
22 Min.Ab 12
Die Kommissare vom K11 finden eine männliche Leiche. Die Identität gibt zunächst Rätsel auf. Erst ein Öffentlichkeitsaufruf bringt Klarheit: Bei dem Opfer handelt es sich um den 52-jährigen Ulrich G. Die Ermittler beginnen ihre Spurensuche im beruflichen Umfeld des toten Kaufhausdetektivs ...
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
