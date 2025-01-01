Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Garten des Todes

SAT.1Staffel 10Folge 10
Garten des Todes

Garten des TodesJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 10: Garten des Todes

22 Min.Ab 12

Ein Gärtner wird tot aufgefunden. Unter Tatverdacht steht ein ehemaliger Mitarbeiter, der nach seinem Rauswurf den Gärtner mit einer Waffe bedroht hat. Der Fall scheint eindeutig zu sein, doch ein Einbruch verändert alles: Bei der Flucht aus der Gärtnerei hinterlässt der Einbrecher einen Speicher-Chip - und der bringt die Kommissare auf eine heiße Spur.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen