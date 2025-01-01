K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 10: Garten des Todes
22 Min.Ab 12
Ein Gärtner wird tot aufgefunden. Unter Tatverdacht steht ein ehemaliger Mitarbeiter, der nach seinem Rauswurf den Gärtner mit einer Waffe bedroht hat. Der Fall scheint eindeutig zu sein, doch ein Einbruch verändert alles: Bei der Flucht aus der Gärtnerei hinterlässt der Einbrecher einen Speicher-Chip - und der bringt die Kommissare auf eine heiße Spur.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1