K 11 - Kommissare im Einsatz

Männer, Frauen und ein Pitbull

SAT.1Staffel 10Folge 20vom 25.05.2025
Männer, Frauen und ein Pitbull

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 20: Männer, Frauen und ein Pitbull

22 Min.Folge vom 25.05.2025Ab 12

Der Besitzer eines Mietshauses wird erstochen. Etwa zu gleichen Zeit verschwindet der Kampfhund einer Mieterin. Die beiden hatten einen heftigen Streit wegen des Pitbulls. Der Vermieter hat gedroht, das Tier zu erschießen, wenn es nicht aus dem Haus verschwindet. Ist der Streit um den Kampfhund eskaliert?

