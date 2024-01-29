K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 11: Tödliche Eifersucht
23 Min.Folge vom 29.01.2024Ab 12
Eine junge Frau wird von ihrem Freund brutal zusammengeschlagen. Alexandra Rietz und Gerrit Grass treffen gerade noch rechtzeitig ein. Doch die 26-jährige Marie will ihren Freund nicht anzeigen - die Kommissare sind machtlos. Kurze Zeit später wird die junge Frau tot aufgefunden ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12Gewalt
