K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödliche Eifersucht

SAT.1Staffel 10Folge 11vom 29.01.2024
Tödliche Eifersucht

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 11: Tödliche Eifersucht

23 Min.Folge vom 29.01.2024Ab 12

Eine junge Frau wird von ihrem Freund brutal zusammengeschlagen. Alexandra Rietz und Gerrit Grass treffen gerade noch rechtzeitig ein. Doch die 26-jährige Marie will ihren Freund nicht anzeigen - die Kommissare sind machtlos. Kurze Zeit später wird die junge Frau tot aufgefunden ...

